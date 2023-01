Vous quittez le PSG ? Lionel Messi s’est vu offrir un contrat plus élevé que celui de Cristiano Ronaldo

Lionel Messi est la figure la plus importante du Paris Saint Germain, après avoir accepté qu’une figure millionnaire de l’équipe de France quitte Barcelone, le club où Messi avait joué toute sa vie. C’est pourquoi l’Argentin est désormais l’un des meilleurs paiements de l’équipe.

Cependant, dans les dernières heures, une nouvelle est sortie qui est une véritable bombe et concerne un éventuel départ de Messi du PSG, pour un chiffre vraiment incroyable. C’est pourquoi on suppose que les jours de Messi en France seraient comptés et que l’attaquant pourrait partir.

La nouvelle est tombée que le club d’Al-Hilal, le rival classique d’Al-Nassr, l’équipe où se trouve Cristiano Ronaldo, prévoit d’offrir à Lionel Messi 300 millions de dollars par an, afin de le faire sortir du PSG. Avec cela, ils s’assureraient que le duel entre deux des meilleurs joueurs de l’histoire se reproduise.

Le chiffre n’arrête pas de surprendre, puisqu’il est supérieur de 50 % à celui que CR7 s’est vu proposer pour aller à Al-Nassr, dans ce qui est à ce jour le contrat le plus élevé de l’histoire du football. Connaissant ces chiffres, le PSG craint que Messi n’accepte ce chiffre exorbitant.

Dans les prochains jours, le PSG se rendra en Arabie Saoudite pour disputer un match d’exhibition face à une équipe entre Al-Hilal et Al-Nassr, les négociations entre le joueur et le club devraient donc se poursuivre, afin de l’emmener au plus vite possible, possible à son nouveau club.

Les chances de Messi d’aller en Arabie Saoudite

Al-Hilal presse fort et prévoit de pouvoir emmener Lionel Messi sur le prochain marché des transferts, avec un contrat supérieur à celui de Cristiano Ronaldo, qui détient actuellement le record d’être le plus élevé de l’histoire du football. Cependant, quelles sont les chances que Messi quitte le PSG ?

Bien qu’il y ait un accord verbal, Lionel Messi n’a toujours pas renouvelé son contrat avec le PSG, c’est pourquoi l’Arabie Saoudite est excitée et espère que ce chiffre exorbitant servira à séduire Lionel Messi, qui y songerait au moins. C’est pourquoi le voyage de l’attaquant en Arabie sera déterminant, pour voir comment avancent les négociations.