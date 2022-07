«Vous allez voir un autre Paul Pogba»

Paul Pogba a été présenté ce mardi à la Juventus. Le nouveau numéro 10 était très enthousiaste à l’idée de son retour et partageait l’envie de retrouver les titres.

Le Français s’est confié sur ce qui a mal tourné à Manchester, où il s’est rendu en 2016 après 4 ans à Turin. «J’essaie de jouer à ma place. Changer d’entraîneur chaque année est difficile, c’était un aspect difficile pour moi. Ensuite, il y a eu des blessures, mais je pense que c’était aussi une question de mental : jouer, ne pas jouer fait perdre le rythme».

«Il y avait un peu de tout : coach, équipe, poste… tout me bloquait un peu. Maintenant, cependant, vous allez voir un autre Paul. J’espère ne plus avoir de problèmes de blessures et jouer à mon poste, pour être meilleur par rapport aux dernières années», a-t-il analysé. Ensuite, il dévoile sa joie. «Je suis content d’être de retour à la maison, c’est ce que je ressens ici. J’ai vu tout l’accueil des gens, c’est plus qu’un rêve, je suis très content»

À Manchester United, «Les supporters avaient visiblement l’impression qu’ils m’avaient toujours soutenu. Même à Manchester, ils étaient là, quand il a parlé à Evra, il a dit que les fans en Italie étaient différents. Maintenant que je suis de retour, j’ai plus d’expérience, je connais mieux mon corps et je ne suis plus un enfant. L’équipe est également différente. J’ai beaucoup appris à Manchester, à tous les niveaux, et maintenant je peux aider les plus jeunes de l’équipe».