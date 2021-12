Vos jours sont-ils comptés au PSG ? Kylian Mbappé se rapproche d’un autre club géant européen

En dialogue avec son compatriote Thierry Henry, le Français s’est confié sur le début frustré qu’il a eu en milieu d’année.

Kylian Mbappé est incontestablement l’un des meilleurs joueurs du monde. Le Français de 22 ans s’est déjà imposé au Mondial 2018 en Russie et rêve de soulever l’UEFA Champions League.

L’attaquant du PSG a un contrat avec son équipe jusqu’au milieu de l’année suivante, mais dès le 1er janvier, il peut s’asseoir pour négocier librement avec celui qui décide de définir son avenir.

Tout semble indiquer que le prochain club de Mbappé sera le Real Madrid, un club qui voulait le signer en début de saison, mais n’a pas pu.

«Les gens m’ont demandé si je n’étais pas très déçu. Oui, un peu au début quand je voulais partir. Je suis dans une équipe qui veut gagner la Ligue des champions. Je suis aussi parisien, je me sens bien, mais je voulais découvrir autre chose», a-t-il déclaré dans une interview réalisée par Thierry Henry pour Amazon Prime.

Son compatriote a compris le désir du jeune attaquant d’émigrer en Espagne. Interrogé sur la manière dont il gère la question des langues, il répond : «Oui, c’est très bien. C’est parce que j’ai toujours voulu être un grand footballeur et une personnalité publique importante. Maintenant, vous ne pouvez pas vouloir être une star internationale et ne parler que français, cela n’a aucun sens. Si vous arrivez en Espagne et savez parler. Tout ira mieux».

Quant à l’élimination anticipée du dernier Championnat d’Europe, où il a raté le penalty décisif, il a été honnête : «Je me suis beaucoup disputé avec mes parents après le Championnat d’Europe et le penalty. Je me demandais si je devais sortir de la sélection. Mes parents savaient que je voulais partir, mais ils m’ont dit de me concentrer à nouveau sur le terrain. Peut-être que j’ai mis trop d’énergie dans d’autres choses.»

Enfin, il a évoqué la puissance offensive du casting parisien : «On ne peut pas se cacher. On est conscient qu’on doit faire plus quand on a des joueurs de ce niveau». «Suis-je le patron ? Cela n’a pas d’importance. L’objectif est que nous soyons tous les trois en bon état».