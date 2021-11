«Voir, c’est croire», Burna Boy partage des moments magiques de son concert

Le chanteur, auteur-compositeur et star de l’afrobeat nigérian, Burna Boy, a profité de sa page Instagram pour partager des moments magiques de sa dernière performance sur scène lors d’un événement en Europe.

Partageant la photo, le lauréat d’un Grammy Award, qui a remporté le «Meilleur album mondial» avec son nouvel album «Twice As Tall», a déclaré que voir c’est croire.

Burna Boy est vu sur la photo vêtu d’une tenue rouge avec des baskets blanches se produisant devant plus de 10 000 mélomanes et vous pouvez voir à quel point il est excité de faire ce qu’il aime le plus.