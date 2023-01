Voici le look sophistiqué d’Antonela Roccuzzo et Lionel Messi qu’ils portaient lors de leur dernier gala de charité

Antonela Roccuzzo et Lionel Messi sont l’un des couples les plus aimés dans le milieu sportif ainsi que dans le divertissement. Malgré leur renommée, ils téléchargent toujours des images sur leurs réseaux sociaux pour tous leurs followers.

Dans ce cas, l’épouse du meilleur joueur du monde a partagé via ses plateformes numériques une belle photo montrant l’Argentin 10 avec sa femme bien-aimée pour se rendre à un grand événement.

Avec deux photographies simples, Antonela Roccuzzo a démontré une fois de plus qu’elle a un grand homme à ses côtés. Dans la publication, ces robes célèbres sont observées comme pour une célébration importante.

La femme du joueur a une robe dans les tons vert pétrole avec des accessoires dorés qui complètent sa tenue. Au lieu de cela, Lionel Messi a un costume bleu avec une chemise blanche.

Grâce à cela, Antonela Roccuzzo a récolté en quelques minutes une somme de plus de 750 000 «J’aime» et des milliers de commentaires à ce sujet. De plus, la femme a choisi de mettre une phrase simple sur son post.

Les différents utilisateurs ont commenté: «Nous vous aimons», «Magnifique», parmi tant d’autres qui ont commencé à être visionnés sur la même plateforme.