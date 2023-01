Voici la stratégie utilisée par Mbappe pour éviter de rendre hommage à Messi

Lionel Messi est revenu à l’entraînement du PSG après avoir remporté la Coupe du monde et a été honoré par ses coéquipiers, à l’exception de Mbappé.

Lionel Messi a eu plus de deux semaines de vacances après s’être vainqueur à la Coupe du monde Qatar 2022 avec l’équipe nationale argentine. Après la pause il a rejoint l’entraînement du PSG, où il a été reçu sous les applaudissements et honoré par ses coéquipiers à l’exception de Kylian Mbappé et Achraf Hakimi qui ont donné la priorité à regarder un match NBA.

Messi était accompagné de sa femme Antonela Rocuzzo et de leurs enfants Mateo, Thiago et Ciro après avoir célébré les festivités de fin d’année à Rosario et participé au 15e anniversaire de sa nièce. Le club parisien a publié sur ses réseaux sociaux les photos et vidéos de la réception organisée par les footballeurs, le staff technique et les salariés de l’institution pour récompenser La Pulga d’une statuette.

Absents à l’entraînement Kylian Mbappé et le Marocain Achraf Hakimi, libérés par Christophe Galtier après la défaite 3-1 à Lens. L’attaquant et l’arrière droit se sont rendus à New York où ils ont assisté au match NBA entre les Brooklyn Nets et les San Antonio Spurs.

Le prochain match du PSG sera contre Châteauroux, le 6 janvier en tant que visiteur, pour le 64e de finale de la Coupe de France, mais Lionel Messi jouerait le match contre Angers à domicile.

