Voici la luxueuse maison dans laquelle Shakira et ses enfants vivront à Miami après leur séparation

Après l’annonce de la séparation de Shakira et Gerard Piqué pour infidélité présumée, de nouvelles informations sont maintenant apparues dans lesquelles il est dit que la Colombienne prépare tout pour quitter Barcelone, en Espagne, où elle vit, dans les prochaines semaines, pour déménager aux États-Unis.

Certains médias d’information ont publié des images de ce à quoi ressemble la supposée nouvelle maison de l’interprète colombien. Cette propriété dans laquelle il est dit vivre est située sur North Bay Road Drive, à Miami, en Floride, l’un des quartiers exclusifs.

La propriété a été acquise il y a quelques années, alors qu’il était encore le partenaire d’Antonio de la Rúa et est présumée avoir une valeur de 16 millions de dollars et est entièrement décorée dans des tons blancs, en plus d’avoir de grandes fenêtres et portes. Il dispose d’une piscine extérieure spectaculaire dans l’immense terrain.

La nouvelle maison de Shakira et de ses deux enfants, Sasha et Milan, dispose de sept chambres et du même nombre de salles de bains et le salon et la salle à manger ont du parquet dans des tons clairs, ce qui donne un détail d’élégance, tandis que la cuisine Il est ouvert et au centre il y a un grand bar pour préparer la nourriture et un mur plein de tiroirs et d’armoires.

La pièce principale a une décoration minimaliste et une spectaculaire moquette beige, de plus la salle de bain est très luxueuse et dispose d’une immense baignoire et de deux lavabos.

Ce qui est présumé être la chambre des enfants se compose de grandes fenêtres, d’un lit au rez-de-chaussée et de sa propre salle de bain. Le tout nouveau manoir possède sa propre salle de sport, une salle de jeux et un immense jardin qui se connecte à la piscine.