Voici Julia Puig Gali, la nouvelle petite amie de Gérard Piqué après Clara Chía

Ces derniers temps, une nouvelle idylle clandestine a été révélée sur Gerard Piqué. Les paparazzis ont annoncé que l’ancien footballeur a une troisième relation avec une jeune avocate alors qu’il était en couple avec Clara Chía Martí.

Il s’agit de Julia Puig Gali, une avocate espagnole et cousine de Riqui Puig, le coéquipier de football de Gerard à Barcelone. La nouvelle a été diffusée par Jordi Martín, un journaliste espagnol qui a suivi de près la séparation entre Shakira et Piqué. Comme à son habitude, Martín a partagé sans pitié une photo de Julia Puig Gali sur sa story Instagram et s’est adressé directement à l’ex-partenaire de l’artiste.

«Vous connaissez Gerard Piqué ? Alors ne soyez pas surpris que Shakira jette le monde entier sur vous», a écrit le journaliste accompagné d’une capture d’écran du compte Instagram de l’avocat. Apparemment, en plus de s’être rencontrée par l’intermédiaire du footballeur Riqui, Julia Puig Gali a participé à l’une des équipes juridiques lors du divorce entre Shakira et Gerard Piqué.



Selon le média espagnol Socialité, l’homme d’affaires et la jeune femme se sont organisés pour se voir en boîte de nuit, mais jamais explicitement. Ils avaient leurs stratégies. Après la nouvelle bombe qui coule dans la bouche de tout le monde en Espagne, Puig Gali a rendu son compte Instagram privé, mais il n’a pas non plus nié la situation.



De plus, Gemma Iglesias, la petite amie de Riqui Puig, semble avoir supprimé toutes les photos qu’elle avait avec Julia pour ne pas se mêler de la polémique. Avec l’affirmation d’une nouvelle infidélité, il semble que tout finit par s’arranger. Après la première de la chanson, Clara Chía Martí a quitté l’appartement de Piqué et s’est installée dans la maison de ses parents.