Voici comment Shakira a humilié la mère de Gérard Piqué

L’artiste colombienne est à nouveau au centre de l’actualité pour sa dernière action contre son ex-belle-mère

Ce n’est un secret pour personne que l’un des divorces qui a généré le plus de scandales ces derniers mois est sans aucun doute celui de Shakira et Gerard Piqué et c’est que de nouvelles informations sur cette relation médiatique scandaleuse sortent chaque jour.

Aujourd’hui, Shakira est à nouveau sur les lèvres de toute la presse et des réseaux sociaux, en humiliant Montserrat Bernabéu, la mère de Piqué de la pire des manières.

On sait bien que la mère de l’ex-footballeur n’a jamais aimé l’artiste et maintenant qu’elle est séparée de son fils, elle a gagné un point en sa faveur.

Pourtant, ce n’est pas ce qui ne laisse pas dormir l’artiste colombienne car malgré tout le mépris qu’elle vivait avec Montserrat à l’époque, Shakira a appris à faire face à cette situation et à ne pas la voir ni avoir aucun contact avec elle, il a décidé de mettre un mur pour le séparer de sa maison, car ils vivent l’un à côté de l’autre.

Maintenant, alors que Shakira renforce sa guerre contre la famille de son ex-partenaire et père de ses enfants, elle a donné un surnom avec lequel elle l’a humiliée.

L’environnement de Barranquillera a révélé que la chanteuse appelait ironiquement Montserrat «la suegrita», un terme qu’elle utilise avec beaucoup de sarcasme pour désigner la grand-mère de Piqué et ses enfants.

On a beaucoup parlé de la relation entre Shakira et Montserrat, on sait que la mère de Piqué ne pensait pas que son fils soit tombé amoureux d’une personne étrangère et célèbre.

Cependant, la véritable union entre eux est venue à la naissance de Milan, passant d’ennemis à l’épaule de l’artiste sur laquelle elle s’appuyait lorsqu’elle se disputait avec l’homme d’affaires, c’est pourquoi la trahison qui s’est produite avec Clara Chía l’a blessée, puisqu’elle a couvert pour que son fils la trompe avec Clara.

Mais déjà fatiguée de tant de guerres, Montserrat a demandé à son fils de signer l’accord de garde de leurs enfants pour mettre fin à cela une fois pour toutes.

Mais d’après ce que vous pouvez voir, cette histoire a encore de nombreux chapitres, puisque Shakira prépare une nouvelle chanson qui lancera sûrement à nouveau des fléchettes sur Piqué.