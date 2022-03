Voici comment Scott Disick a réagi au désir de Kourtney Kardashian et Travis Barker d’avoir un bébé

Visiblement blessé, David De Gea a montré son visage après l’élimination de Manchester United de l’UEFA Champions League 2021/22. Le gardien espagnol a regretté de ne pas avoir pu offrir à ses supporters une qualification pour les quarts de finale de la compétition.

Ils ont essayé, et ça n’a pas pu être le cas. Ils n’ont pas réussi à briser le verrou défensif de l’Atlético de Madrid, une équipe qui, ces dernières années, a accumulé beaucoup plus d’expérience dans les tours KO de la Coupe d’Europe.

«C’est une autre période difficile pour nous. Ce que nous avons fait n’a pas été suffisant pour battre l’Atlético de Madrid lors des 2 matchs. C’est une équipe très expérimentée, ils savent très bien jouer ces matchs. C’est une période très difficile, pour être honnête.»

La déception est totale : «C’est toujours difficile quand on est éliminé de l’UEFA Champions League, surtout comme ça nous est arrivé. Nous avons obtenu un bon match nul à Madrid et ensuite nous avons joué ici avec nos supporters… Nous aurions dû gagner ce match, mais nous ne l’avons pas fait. Nous sommes éliminés, encore une fois. Encore une mauvaise année pour nous. C’est très dur».

Ils n’ont pas été à la hauteur de la grandeur de Manchester United. Ils ont été de nombreuses années loin du rôle de premier plan que réclame l’élite du football mondial :

«Cela fait de nombreuses années sans aucun trophée, sans se battre pour des trophées. Il faut être clair, on veut réaliser de grandes choses, se battre pour des trophées (…) On a besoin de beaucoup plus de tout le monde.

Parce que ce club est trop grand pour où nous sommes maintenant. On est très loin de se battre pour la Ligue des champions et la Premier League. Nous avons besoin de beaucoup plus de tout le monde.»

Manchester United, le club qu’il aime tant, reviendra : «Nous voulons tous le meilleur pour ce club, surtout moi, qui est ici depuis de nombreuses années. J’aime le club. Les fans ont été incroyables dans une autre saison difficile. Je crois vraiment que cette équipe, je ne sais pas quand, se battra à nouveau pour des choses importantes.»