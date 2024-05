Voici comment Meghan Markle a retrouvé sa ligne après être devenue mère

De sa carrière d’actrice à son rôle dans la monarchie britannique après son mariage avec le prince Harry, Meghan Markle a toujours été sous les projecteurs des médias. Cependant, elle a depuis montré que son amour de la nourriture et de la cuisine occupait une place importante dans sa vie.

Comme pour beaucoup de gens, l’alimentation est une question sociale cruciale, car elle influe sur la santé et le bien-être général, et il n’est donc pas étonnant que les experts en santé insistent constamment sur la nécessité d’une alimentation équilibrée. C’est pourquoi la grande majorité des personnalités publiques se portent bien, car outre les soins corporels, la santé joue un rôle essentiel, et c’est précisément ce que l’épouse du prince Harry a mis en œuvre.

Bien entendu, les régimes des célébrités suscitent toujours la curiosité de leurs admirateurs, il n’est donc pas étonnant qu’elles partagent de temps à autre des conseils nutritionnels, et dans ce cas, l’ancienne actrice n’a pas fait exception à la règle. Bien avant de devenir royale, Meghan a déclaré sa passion pour la cuisine en écrivant plusieurs articles sur son blog personnel, qu’elle a dû fermer lorsqu’il a été révélé qu’elle avait une liaison avec Harry.

Le régime alimentaire de Meghan a donc suscité beaucoup d’intérêt de la part de ses fans et, bien sûr, des amateurs d’alimentation saine. La duchesse suit un régime semi-végétarien, ce qui signifie qu’elle se laisse aller à des envies occasionnelles de viande animale.

La base de son régime est peut-être un peu stricte, puisque 80 % de ses aliments sont d’origine végétale et qu’elle évite de consommer tout produit d’origine animale, comme les œufs, le miel et même la gélatine, mais le secret pour y parvenir sans complications réside dans la flexibilité de son régime.

Comme indiqué précédemment, la duchesse de Sussex suit généralement un régime à base de plantes tout au long de la semaine (du lundi au vendredi), mais le week-end, elle se permet de “se défouler” après un régime aussi strict, comme le publie le portail Gastrolabweb.

Cette flexibilité dans son alimentation a été la clé du succès de Meghan Markle pour retrouver sa ligne après être devenue mère. En outre, la duchesse complète son régime alimentaire par des exercices réguliers et une routine de bien-être holistique comprenant la méditation et le yoga. Son approche est une source d’inspiration pour de nombreuses personnes qui souhaitent améliorer leur santé et leur bien-être par le biais de leur alimentation.