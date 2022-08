Voici comment la routine d’entraînement d’Arnold Schwarzenegger a changé à l’âge de 75 ans

L’acteur a avoué dans une interview à ‘Men’s Health US’ qu’il est passé d’une formation de cinq heures à une heure et demie : «Les priorités changent».

Le 30 juillet, Arnold Schwarzenegger a eu 75 ans. Un fait qui n’a pas ébranlé l’acteur, qui continue de montrer qu’il peut mener une hygiène de vie saine et rester en forme malgré les années qui passent.

L’âge n’est qu’un chiffre pour l’acteur, qui a actuellement un emploi du temps très chargé, puisqu’il tourne la nouvelle série Netflix, «FUBAR», et la rumeur d’un éventuel remake de «Conan» sonne très fort.

Certains projets qu’il combine avec sa vie de fitness, à laquelle il continue de consacrer plusieurs heures de la journée, mais pas les mêmes qu’avant, lorsqu’il concourait en tant que bodybuilder.

De cinq heures de formation à une heure et demie

Sa formation a changé, mais n’a pas disparu, comme il l’a montré à plusieurs reprises à travers ses profils sur les réseaux sociaux, et c’est maintenant qu’il a continué à raconter comment il s’entraîne.

«La façon dont je m’entraîne a considérablement changé, passant de ces séances d’entraînement de cinq heures lorsque j’étais culturiste à une forme plus d’entretien et d’exercice maintenant», a-t-il commencé par dire à ‘Men’s Health US’.

L’ancien gouverneur de Californie n’hésite pas à consacrer du temps à l’exercice, celui qui lui a donné tant de renommée au fil des ans, et auquel il consacre son temps, que son emploi du temps soit très chargé ou non :

«Ma routine d’exercice actuelle comprend faire du vélo tous les jours pendant environ 45 minutes à une heure. Je continue à m’entraîner avec des poids pendant une demi-heure.

«L’entraînement lui-même a beaucoup évolué depuis que je faisais de la musculation, alors que je devais m’entraîner environ cinq heures par jour. Les priorités changent avec l’âge, tout comme l’entraînement, passant de ces cinq heures de travail acharné à une forme d’exercice plus modérée et plus facile à entretenir. Le truc avec la musculation et la musculation, c’est que tu peux l’adapter et sculpter ton corps, et peu importe ton âge», a-t-il ajouté.

Un entraînement qui se combine avec une alimentation saine, consacrant trois repas par jour, et le dîner étant le plus calorique : «Quelque chose de léger pour le petit-déjeuner et le déjeuner peut ne pas arriver avant 8 heures de l’après-midi. Quand plus comme c’est au dîner, avec beaucoup de calories», a-t-il conclu.