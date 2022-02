Voici comment Kurt Zouma a frappé son chat (vidéo)

Le défenseur central de West Ham, Kurt Zouma, est sous les projecteurs pour les pires raisons. Le journal britannique The Sun a partagé une vidéo dans laquelle le joueur français est vu en train de donner des coups de pied et de lancer des chaussures sur son chat, alors qu’il est filmé par son frère.

Une attitude qui fait l’objet de nombreuses critiques en Angleterre. Le club anglais condamnant publiquement ce qui s’est passé. «West Ham condamne les agissements de Kurt Zouma dans la vidéo qui circule sur Internet. Nous avons parlé avec le joueur et nous traiterons cette question en interne, mais nous tenons à préciser que nous ne tolérons aucun acte de cruauté envers les animaux».

Après la scène, le joueur lui-même s’est tourné vers les réseaux sociaux pour se rétracter publiquement. «Je veux m’excuser pour mes actions. Il n’y a aucune excuse pour mon comportement, que je regrette sincèrement. Je vous assure que mes deux chats vont parfaitement bien et en bonne santé. Ils sont très aimés et chéris par toute notre famille. Ce comportement était un incident isolé qui ne se reproduira plus», a déclaré Zouma.

🚨🚨|BREAKING: Video obtained by The Sun shows West Ham United star Kurt Zouma repeatedly kicking his cat across the floor like a football 👇👇[GRAPHIC] pic.twitter.com/Bq2oH6Eaiz

— Politics UK  (@PoliticsForUK) February 7, 2022