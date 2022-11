Voici ce que Shakira a donné à Gerard Piqué pour garder ses enfants

Gerard Piqué a également eu de grands avantages dans l’accord avec Shakira concernant Sasha et Milan.

Shakira et Gerard Piqué sont finalement parvenus à un accord sur la garde de leurs enfants Sasha et Milan , 7 et 9 ans. Il a été dit que le footballeur aurait été le «perdant» dans l’affaire, cependant, il apparaît maintenant que la Colombienne a également dû abandonner certaines choses à Piqué pour qu’il puisse déménager à Miami avec les plus petits.

Rappelons qu’il y a quelques jours, le grand-père de Gerard Piqué a révélé que l’Espagnol prévoyait également de quitter la ville, cependant, il le fera avec sa petite amie Clara Chía Martí, car le couple songerait à changer de résidence à Barcelone et déménager en Andorre, un micro-état proche de la France.

Shakira reste sous la garde de Sasha et Milan

Depuis que Shakira et Gerard Piqué se sont séparés, l’ancien couple a dû conclure de multiples accords concernant leurs enfants et les actifs qu’ils ont construits lorsqu’ils étaient ensemble.

Après des mois de rencontre avec des avocats, Shakira et Piqué ont finalement convenu que ce serait la Colombienne qui aurait la garde de Sasha et Milan, donc les petits vont déménager à Miami avec elle.

On s’attend à ce que ce soit en 2023 lorsque les enfants de Shakira changeront de résidence, car ils devront attendre la fin de l’année scolaire.

À quoi Shakira a-t-elle dû renoncer pour garder la garde de ses enfants ?

Cependant, Gerard Piqué a obtenu bien plus d’avantages que prévu , car Shakira a dû céder certains contrats au footballeur. Selon le portail Yahoo , le défenseur espagnol avait demandé à Shakira de laisser ses enfants vivre avec elle.

Gerard Piqué aurait demandé que les enfants de Shakira passent avec lui les longues vacances de l’année scolaire, c’est-à-dire Thanksgiving, Noël et Pâques.

De même, la chanteuse doit laisser Piqué être avec ses enfants dix jours par mois et, pendant les vacances d’été, Sasha et Milan passeront 70 % du temps avec le footballeur, tandis que Shakira en gardera 30 %.

Bien que quelques mois se soient écoulés depuis la séparation de Shakira et Gerard Piqué, l’ex-partenaire ne fait que voir la lumière au bout du tunnel en termes d’arrangements et d’accords qu’ils doivent conclure après la fin de leur relation de 12 ans.