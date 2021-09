Voici ce que pensent les enfants de Ben Affleck de sa relation avec Jennifer Lopez

La semaine dernière, les fans de René Malleville ont appris une terrible nouvelle. Le supporter emblématique de l’OM et chroniqueur de Touche pas à mon poste (TPMP) a perdu la vie. Cyril Hanouna a tenu à lui rendre un bel hommage.

Il y a quelques semaines, René Malleville (TPMP) a annoncé sur son compte Twitter qu’il était atteint d’un cancer. Ce dimanche 19 septembre, ses proches ont annoncé son décès. Un véritable coup dur pour ses fans.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs chroniqueurs de Touche pas à mon poste (TPMP) ont donc pris la parole. C’est tout naturellement que Cyril Hanouna lui a rendu un très bel hommage dans l’émission de ce lundi 20 septembre.

Le présentateur a aussi débuté : «Ce soir on voulait rendre hommage à celui qui a marqué l’histoire de TPMP. L’histoire de l’OM, l’histoire de toute une région et de la télé. On parlait de René Mallevile bien avant qu’il soit dans l’émission».

Cyril Hanouna a aussi ajouté : «C’est vrai que c’est un personnage incroyable. Il nous a quitté hier. René a été emporté par un cancer. En août, il avait mis un tweet qui nous avait un petit peu inquiété«

Avant de poursuivre aussi : «C’est vrai que très vite sa santé s’est dégradée. Et il va nous manquer. René, je l’avais souvent par SMS. Il va nous manquer dans TPMP, dans la vie».

Pour cette soirée en hommage à René Malleville, il a d’ailleurs fait une compilation de ses plus gros fous rires. Il faut dire que le chroniqueur a vraiment animé le plateau lors des débats. Son franc parlé va clairement manqué à ses fans.

Sur son compte Twitter, le présentateur de Touche pas à mon poste (TPMP) avait aussi partagé un message poignant. Il a écrit : «Je viens d’apprendre la disparition de René Malleville. Je suis dévasté. Je l’aimais tant«.

Cyril Hanouna (TPMP) a aussi ajouté : «Il a marqué l’histoire de ma vie. Et je garderais a jamais son sourire et les rigolades qu’on a fait ensemble gravés dans ma tête. Mes pensées vont a sa famille. Tu vas tant nous manquer».

Il a d’ailleurs appris son décès avec Valérie Bénaïm. Dans l’émission, il a avoué : «On a appris une très triste nouvelle hier. D’ailleurs on était ensemble avec Valérie Benaïm quand on a appris la nouvelle qui nous a énormément touchés».

Il a aussi ajouté : «Je pense qu’il aurait aimé rigolé avec nous, c’est René Malleville, notre ami. Celui qui fait partie de notre famille. Qui a toujours fait partie de notre famille depuis le premier jour où il arrivé dans l’émission (…)».

Cyril Hanouna (TPMP) a alors poursuivi : «Il est parti. Il a été foudroyé par un cancer du pancréas et du foie à l’âge de 73 ans. Quand il venait, on était tous autour de lui».

Le papa a aussi conclu : «Parce que c’était celui qui nous faisait le plus marrer. Et bien sûr, on tient à présenter nos plus sincères condoléances à ses proches, ainsi qu’à sa famille».