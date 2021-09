Voici ce que pense Kim Kardashian de la relation de Kourtney Kardashian et Travis Barker

C’est officiel, Kevin Guedj et Carla Moreau ont tiré un trait sur les Marseillais. Mais pas de panique, plusieurs surprises se préparent. Et pour cause, leur mariage va être filmé.

Personne ne peut passer à côté de la célèbre famille des Marseillais. Et pour cause, les candidats n’ont vraiment pas leur langue dans leur poche. Ainsi, quand ils pensent quelque chose, ils le disent. Aïe !

D’ailleurs, les Marseillais semblent n’avoir peur de rien. En tournage ou sur les réseaux sociaux, ils n’hésitent pas à faire savoir le fond de leur pensée. En bref, le Reste du Monde n’a qu’à bien se tenir.

Et oui, cette année la compétition s’annonce explosive. Les règles changent et les candidats ne semblent vraiment pas au bout de leurs peines. La production a donc mis les petits plats dans les grands.

Amour, clash, retournement de situation ou encore élimination, les Marseillais et le Reste du Monde ne laissent rien au hasard. Les candidats comptent bel et bien se faire remarquer. Pour le plus grand bonheur du roi des problèmes qui risquent d’avoir du pain sur la planche. Pas mal !

D’ailleurs, les fans des Marseillais risquent eux aussi d’être aux anges. Et pourtant, Carla Moreau et Kevin Guedj ont quitté les Marseillais. Mais pas de panique, les parents de Ruby préparent une grande surprise.

Ce n’est un secret pour personne, Carla Moreau et Kevin Guedj ont décidé de quitter les Marseillais. Il faut dire que ces derniers temps, la jolie blonde a rencontré quelques péripéties.

Pour rappel, la jeune femme s’est retrouvée au coeur d’un énorme scandale. Alors que tout semblait aller pour le mieux, cette dernière est accusée de sorcellerie. D’ailleurs, certains de ses collègues des Marseillais n’ont pas hésité à lui tourner le dos.

En bref, le couple a décidé de tourner la page et de commencer une nouvelle aventure. Sur le plateau de TPMP, les deux candidats ont donc annoncé leur envie de partir sur une nouvelle émission. C8 a donc tout suite sauté sur l’occasion.

Il y a quelques jours, Carla Moreau et son futur mari se sont rendus à Paris pour des projets professionnels. Il semblerait donc que leur émission prenne forme. La petite famille aura le droit à son propre programme qui suivra leur vie.

D’ailleurs, leur mariage n’échappera pas à la règle. En effet, les deux ex-stars des Marseillais partageront le plus beau jour de leur vie à la télé. De quoi ravir leurs fidèles fans donc. Trop cool !

Sur le compte Instagram de Shayaratv, quelques précisions ont été données. En effet, en story le compte déclare : «Le tournage pour leur mariage débute dans quelques semaines. Ils ont fait tous les préparatifs. Diffusé sur C8 courant décembre.»

Il faut dire que Carla Moreau ne fait jamais les choses à moitié. Pour l’anniversaire de son chéri ou de sa fille, elle voit toujours les choses en grand. Ce mariage s’annonce donc grandiose. Pas mal !

Une chose est sûre, après les Marseillais, Kevin Guedj et Carla Moreau n’ont pas fini de faire parler d’eux. De nombreuses surprises se préparent alors. Affaire à suivre donc.