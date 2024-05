Voici ce que Kate Middleton a dû faire pour protéger le prince William du pire des pires

Ces derniers mois, l’image de Kate Middleton a été au centre de multiples controverses. Pourtant, la princesse de Galles a une nouvelle fois prouvé sa loyauté envers la couronne britannique en prenant une décision surprenante : se tromper dans le montage d’une photo de famille pour protéger son mari, le prince William.

Cela fait 23 ans que Kate Middleton a rejoint la famille royale, et depuis lors, son image publique est restée pratiquement intacte. Mais ces derniers temps, des scandales ont ébranlé la couronne, obligeant la princesse à prendre des mesures inhabituelles.

Dans un contexte d’incertitude quant à la santé du roi Charles et à la réapparition du prince William, la princesse de Galles a admis avoir retouché une photo de famille publiée à l’occasion de la fête des mères au Royaume-Uni. Cette décision apparemment simple a un arrière-plan beaucoup plus profond.

Les conseillers de la couronne britannique ont travaillé dur pour protéger l’image de l’héritier du trône, le prince William. À un moment aussi critique, tout scandale ou controverse pourrait être dévastateur pour l’institution. C’est pourquoi Kate a accepté de reconnaître l’erreur commise sur la photo, évitant ainsi que les projecteurs ne soient braqués sur son mari.

«Comme beaucoup de photographes amateurs, il m’arrive d’expérimenter avec le montage», a déclaré la princesse dans un communiqué, s’excusant «pour toute confusion que j’ai pu causer». Cet aveu de la future reine, tout en portant un coup à son image de perfection, a réussi à détourner l’attention de William à un moment où sa réapparition au Commonwealth Day était cruciale.

Au milieu de cette tempête, la princesse a une fois de plus démontré son attachement à la couronne et sa loyauté envers l’institution. Son geste, même s’il est critiqué par certains, reflète la dynamique complexe au sein de la famille royale britannique en cette période de transition et de défis.