Voici ce que Clara Chía a fait pour gagner le cœur de Piqué et renvoyer Shakira

Le mannequin et partenaire de Cristiano Ronaldo s’est fait tatouer en Sardaigne un ange tenant une lune, vraisemblablement en l’honneur de leur bébé décédé.

Georgina Rodríguez passe le reste de l’été à profiter des vacances, cette fois sans Cristiano Ronaldo complètement immergé dans une nouvelle saison en Premier League.

Le mannequin de Jaca, après avoir visité Fátima avec un look cher, s’est rendu en Sardaigne avec quelques membres de son groupe ‘Las Queridas’, le même groupe qui a fait tant parler après la première du documentaire ‘Soy Georgina’.

Sur les plages italiennes idylliques, Rodríguez a profité du soleil, de la mer et de la compagnie et du soutien de ses amis, en particulier Mamen Morales, Elena Pina et Iván García.

Mais la jeune femme a non seulement profité de ces moments, mais a pris une décision pour la vie. Georgina a choisi d’inviter une tatoueuse espagnole en Sardaigne pour se faire tatouer un dessin sur l’avant-bras gauche qui est vraisemblablement un hommage à son bébé décédé en avril dernier. C’est le premier tatouage qui orne la peau de Gio et la raison ne pourrait pas être plus émotionnelle.

Comme chacun le sait, le jour où Bella Esmeralda est née restera à jamais dans sa mémoire pour l’adieu au petit qu’elle attendait et à qui elle a déjà dédié un hommage fin juin.

Sur son profil Instagram, Rodríguez a partagé une photo du ciel couvert de nuages, mais un petit rayon de soleil s’est glissé à travers eux. Elle a été claire à ce sujet et a placé deux émoticônes : celle d’un cœur et, à côté, celle d’un ange qui représentait son bébé.

Et ce dernier dessin est précisément celui que l’on peut voir sur la tablette que le tatoueur a à côté de lui dans les images que Georgina a partagées.

Alors que le professionnel nommé Berni met l’encre sur la peau de l’hispano-argentin, sur une table avec un gigantesque bouquet de fleurs repose l’appareil qui contient deux dessins d’un ange tenant une lune.

Dans les réseaux, cela a rapidement été compris comme un hommage, car chaque fois qu’elle a fait référence à son bébé sur les réseaux sociaux, elle a utilisé des émoticônes angéliques.

Le tatoueur avait un double travail

Berni s’est rendu en Italie et a vécu une semaine de rêve, à en juger par le message de remerciement qu’il a dédié à Georgina ces dernières heures.

«Merci Georgina pour cette semaine, ça a été incroyable de se faire tatouer et de te rencontrer. J’ai des sensations agréables. A bientôt», a-t-il partagé.

Mais sur les terres italiennes, il n’a pas seulement dû faire le tatouage de Georgina, mais Elena Pina a également été encouragée et a dessiné un cœur avec le symbole de la paix sur l’un de ses doigts.