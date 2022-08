Vladimir Poutine veut fuire : voici son pays d’exil

Plus de cinq mois après le début de la guerre d’Ukraine, la Russie poursuit son offensive dans l’est et le sud du pays. Alors que Moscou continue de croire en la victoire, Vladimir Poutine se prépare déjà au pire des scénarios.

Si la Russie perdait la guerre ou si l’humeur de la population changeait, le patron du Kremlin pourrait se retirer et s’exiler. C’est du moins ce qu’affirme un initié présumé du Kremlin et ancien officier des services secrets sur la chaîne Telegram General SVR. Selon le rapport, Poutine veut alors fuir vers la Syrie et demander l’asile à son vieil ami Bashar al-Assad.

Dans ce cas, un avion serait prêt pour que le patron du Kremlin, sa famille et ses proches puissent quitter la Russie en toute sécurité. Assad est l’un des derniers alliés internationaux du président russe. Poutine a soutenu le dictateur syrien dans la guerre civile depuis 2015 et a veillé à ce que l’homme de 56 ans soit toujours au pouvoir.