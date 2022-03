Vladimir Poutine pose 6 conditions pour mettre fin à la guerre en Ukraine, les voici

Le corps du mannequin russe Gretta Vedler a été retrouvé caché dans une valise, plus d’un an après sa disparition.

Vedler a été tué un mois après avoir qualifié le président russe Vladimir Poutine de «psychopathe» et prédit que sa campagne pour «améliorer l’intégrité de la Russie» se terminerait par une tragédie.

Mais sa mort n’a rien avec cette histoire. En effet, Vedler a été tuée par son ex-petit ami Dmitri Korovine, qui a avoué l’avoir étranglée après une dispute à propos d’argent à Moscou. Il n’y a aucun lien vers ses opinions politiques ou ses opinions sur Poutine .

Korovine a dormi dans la même pièce que le cadavre de Vedler. Korovine a admis le meurtre et a également révélé qu’il avait dormi dans une chambre d’hôtel pendant trois nuits avec son cadavre qui était dans une valise.

Il a ensuite emmené le corps de Vedler dans la région de Lipetsk et l’a laissé dans le coffre d’une voiture pendant plus d’un an.

La jeune femme de 23 ans a également posté des photos et des messages sur les réseaux sociaux du mannequin afin que les gens croient qu’elle était toujours en vie.