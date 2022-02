Vladimir Poutine : «Notre pays est toujours ouvert à un dialogue direct et honnête mais..»

L’ancien président américain a aussi appelé à des sanctions plus fortes à l’encontre de la Russie, blâmant la politique de son successeur.

Donald Trump s’est exprimé sur la crise ukrainienne dans une émission de radio. En regardant l’allocution télévisée lundi 21 février au soir de Vladimir Poutine, qui a déclaré reconnaître l’indépendance de deux territoires séparatistes russes, «je me suis dit ‘c’est du génie’, a commenté Donald Trump. «Je me suis dit: ‘à quel point est-ce intelligent? Il va entrer et être un soldat de la paix’», a-t-il ajouté.

«Non seulement Poutine obtient ce qu’il a toujours voulu, mais il s’enrichit de plus en plus grâce à l’essor du pétrole et du gaz», a renchéri l’ancien président assurant qu’il connaît «très très bien» le président russe. «Qu’est-ce qu’il est malin», a aussi jugé Donald Trump.

Le prédécesseur de Joe Biden a également étrillé la gestion de crise du président démocrate actuel estimant «faibles» et «insignifiantes» les sanctions prises par les États-Unis contre la Russie en ce début de semaine «comparées à la prise d’un pays et de terres stratégiquement situées».

La situation aurait-elle été différente si Donald Trump avait été au pouvoir ? Le dirigeant russe «n’aurait jamais fait sous l’administration Trump ce qu’il fait maintenant», a assuré l’ancien président dont la perspective d’une candidature à l’élection présidentielle américaine en 2024 se rapproche. Il a aussi blâmé Joe Biden pour ce «désastre» en Ukraine.

La Chine, «la prochaine»

Faisant un parallèle avec la menace que fait peser le gouvernement chinois sur Taïwan, Donald Trump a aussi déclaré que la Chine serait «la prochaine» à agir de manière agressive.

«Ils attendent après les Jeux olympiques […] Maintenant que les Jeux olympiques sont terminés, regardez votre chronomètre, n’est-ce pas ? [Xi] le veut», a commenté l’ancien président estimant que la Chine et la Russie était comme «des sœurs jumelles».

Les Républicains en général accusent l’administration démocrate de ne pas aller assez loin dans les sanctions. Ce mardi, le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, a déploré «l’agression de Poutine» et exhorté Joe Biden à prendre des mesures rapides et agressives, avertissant des conséquences «catastrophiques» si l’Occident ne défiait pas le président russe.

Plusieurs élus républicains ont aussi réclamé des mesures plus drastiques. Si la Russie «envoie maintenant des troupes dans les régions de Donetsk et de Louhansk sous le couvert de forces de maintien de la paix, ce n’est pas le moment de se contenter de coups d’épingle symboliques qui ne serviront qu’à enhardir Poutine et à mettre en danger nos amis en Ukraine», ont déclaré dans un communiqué commun deux représentants républicains, membres des commissions des Affaires étrangères et de la Défense, Michael McCaul et Mike Rogers.

«Le moment est venu pour le président Biden d’imposer des sanctions qui frappent le cœur de l’économie russe et de mettre fin définitivement au gazoduc Nord Stream 2, comme il l’a promis au monde entier.»