Vladimir Poutine avoue enfin : «il n’y a pas de gagnants»

La guerre en Ukraine continue de faire écho dans les journaux internationaux. Le président russe Vladimir Poutine a mis en garde contre un conflit nucléaire. Dans une guerre nucléaire, il ne peut y avoir «pas de gagnants».

Une telle guerre ne devrait «jamais être déclenchée», a déclaré Poutine dans un message à la conférence de l’ONU sur les armes nucléaires à New York publié lundi. Il s’agit d’une conférence d’examen du Traité de non-prolifération nucléaire de 1970. Poutine a assuré que la Russie resterait fidèle à la lettre et l’esprit du traité. Pendant ce temps, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France ont accusé la Russie de rhétorique «irresponsable et dangereuse» sur les armes nucléaires dans une déclaration conjointe lundi à la conférence de l’ONU.

Selon des sources russes, peu de temps après le début de l’opération militaire russe en Ukraine le 24 février, Poutine a ordonné la mise en état d’alerte maximale des forces nucléaires du pays. Depuis lors, Poutine a également menacé de réagir rapidement comme l’éclair en cas d’intervention militaire occidentale directe dans le conflit ukrainien. En mai, le journaliste russe et lauréat du prix Nobel de la paix Dmitry Muratov a averti que les guerriers de la propagande du Kremlin essayaient de rendre l’utilisation des armes nucléaires plus acceptable pour le public russe.