Vinicius dévoile un secret : «Benzema m’a dit que…»

À quelques heures du démarrage de la Coupe du Monde Qatar 2022, Vinicius a accordé une interview à Reuters au cour de laquelle il a dévoilé certains propos de Karim Benzema.

Vinícius Júnior est le joueur le plus encrassé de la Ligue espagnole. L’attaquant brésilien du Real Madrid a reconnu que ce n’était pas une situation facile à gérer, mais a rappelé que Neymar et Cristiano Ronaldo, lorsqu’ils jouaient respectivement pour Barcelone et le Real Madrid, avaient également subi de multiples fautes.

«Ce qui se passe sur le terrain doit rester sur le terrain, mais les choses sont allées trop loin. J’ai subi beaucoup de mauvais défauts, Rodrygo aussi. Lors des derniers matchs, j’avais peur de me blesser et de rater la Coupe du monde. Quand on commence à être un joueur important, les adversaires commettent plus de fautes. Nous devons apprendre à faire avec», a-t-il expliqué avant de poursuivre.

«J’ai beaucoup appris de Neymar quand il jouais pour Barcelone. Il a beaucoup souffert. Cristiano Ronaldo, lorsqu’il jouait pour le Real Madrid, a également beaucoup souffert. C’est Benzema qui m’a dit de rester calme, car les adversaires vont me chasser. Ils ont peur de moi. Quand j’attrape le ballon, je passe à une vitesse avant et je vais avec tout. Oui, je peux me blesser, mais je suis prêt pour les entrées», a déclaré l’international brésilien, dans des déclarations à Reuters.