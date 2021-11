Vinicius a expliqué pourquoi Pedri était un vainqueur juste et mérité du Golden Boy 2021

En 2018, 2019 et 2020, Vinicius Júnior figurait parmi les nominés aux Golden Boy Awards de Tuttosport. Il a terminé dans les premières positions, mais ne l’a pas conquis.

En 2021, l’ailier brésilien, né avant le 1er janvier 2001, n’opte plus pour la récompense individuelle. Et Pedri, milieu de terrain du FC Barcelone, a fini par l’emporter.

Bien que le talentueux joueur espagnol ait fait assez pour être récompensé, de nombreux Madridistas pensent qu’il n’aurait pas dû remporter le trophée. Vini n’est pas d’accord avec eux.

Bien qu’il ait eu des coéquipiers parmi les candidats (Eduardo Camavinga et Rodrygo Goes), il considère le joueur de 18 ans, pour tout ce qu’il a fait dans la saison (au niveau des clubs et en équipe nationale), comme un juste vainqueur.

«Pedri est-il un gagnant mérité ? Oui je crois que oui. Il a très bien joué la saison. Il a joué de nombreux matchs, il a joué dans l’équipe principale, il a joué avec les U23 (Jeux Olympiques) et il a fait une bonne saison. Je pense que oui, c’est mérité», a déclaré l’équipe de jeunes Flamengo, dans une interview à El Larguero.

L’attaquant sud-américain est enthousiasmé par ce type de récompenses, mais le plus important sera toujours le collectif : «Bien sûr, il est important que les joueurs aient plus confiance, mais je crois que le travail d’équipe, avec les titres que vous allez gagner avec l’équipe, c’est beaucoup plus important que les -succès- individuels».