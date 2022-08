Vidéo : un garçon de 10 ans sauve sa mère d’une noyade

C’est héroïque ! Ce garçon âgé de 10 ans a épargné sa mère d’une mort subite. Il l’a secourue à un moment où elle se noyait dans la piscine familiale.

Toute la scène a été capturée par un caméra à l’Oklahoma aux Etats-Unis. Le petit garçon appelé Gavin Keeney a sauvé sa mère Lori Keeney d’une noyade après qu’elle s’est évanouie dans la piscine de la maison familiale. La mère du petit garçon est épileptique et sujette aux crises.

Après l’incident, Lori Keeney s’est exprimée. Elle a déclaré que : «son fils et elle passaient une merveilleuse matinée lorsqu’ils ont décidé de sauter dans la piscine pour se baigner. Gavin venait de sortir de la piscine et j’ai eu une crise. Cela m’a fait plus peur que je n’ai jamais eu peur», a-t-elle expliqué.

Quant à son fils Gavin il a déclaré qu’il : «était sur la terrasse. J’ai entendu des éclaboussures, puis j’ai regardé et j’ai vu ma mère s’effondrer dans la piscine. J’ai sauté dans la piscine, et porté ma mère jusqu’à l’échelle et gardé sa tête hors de l’eau pendant plus d’une minute avant que mon grand-père n’intervienne pour l’aider», a confié le petit garçon de 10 ans.