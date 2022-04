Vidéo : Rakitic torse nu, offre son maillot et son short aux supporters barcelonais

Les supporters barcelonais rêvent de voir Erling Haaland sous leurs couleurs, pourtant la négociation est très compliquée.

Erling Haaland est l’un des joueurs les plus en vue et les plus recherchés du football européen, il est donc très logique que les dirigeants du FC Barcelone aient interrogé le Borussia Dortmund à son sujet. Cependant, sa signature est loin d’être une réalité.

Du haut de ses 1,94 mètre et doté d’une puissance physique impressionnante, l’attaquant norvégien serait un bel ajout au club blaugrana, cependant, son transfert générerait une dépense millionnaire capable de déstabiliser complètement les finances, pour lesquelles Joan Laporta, le président de l’institution, établi une position très drastique par rapport au joueur.

«Nous n’allons intégrer aucun joueur qui modifie le système salarial», a commenté Laporta lors de l’une de ses dernières rencontres avec la presse, au cours de laquelle il a clairement indiqué que sa priorité était les finances du club et de finir de résoudre le désastre causé par la directive précédente.

En ce sens, le président de Barcelone reconnaît qu’Erling Haaland est un jeune joueur talentueux avec une projection vraiment prometteuse, cependant, il y a des joueurs avec des salaires très élevés qui représentent un obstacle pour ce type de signature.

Combien coûterait l’embauche d’Erling Haaland ?

Au cas où Barcelone déciderait d’avancer avec le contrat d’Erling, la négociation de son record commencerait à 75 millions d’euros, de plus, son salaire devrait également être pris en compte, car, selon les médias allemands, le joueur n’acceptera pas moins 40 millions d’euros par saison.

Bien que la signature d’Erling Haaland semble impossible pour Barcelone, il y a dans la ligue allemande un autre grand attaquant qui s’adapterait parfaitement à l’équipe de Xavi : le Polonais Robert Lewandowski, avec qui ils auraient déjà effectué le premier rapprochement.