Vidéo : le vibrant hommage du Real Madrid à Marcelo, c’est époustouflant

Après 15 ans de carrière, Marcelo quitte finalement le Real Madrid. Ce lundi, le club lui a rendu un vibrant hommage pour célébrer le départ du joueur le plus titré de l’histoire du club.

Aujourd’hui, Marcelo était face aux médias à l’occasion d’une conférence de presse émouvante, où il n’a pas réussi à retenir ses larmes : «Cela a été une merveilleuse aventure. Aujourd’hui, je quitte Madrid en étant le joueur avec le plus de titres dans l’histoire de la meilleure équipe du monde. Je veux remercier le Real Madrid, le meilleur club du monde. Je me suis réveillé chaque jour avec le sourire. Quand j’ai quitté le Brésil, j’avais en tête de jouer dans la Ligue des Champions … Aujourd’hui, je pars en tant que joueur avec le plus de titres du Real Madrid. Ce n’est pas un aurevoir, car je ne quitterai jamais vraiment le Real Madrid», a-t-il indiqué.

Le brésilien a rendu un hommage appuyé à Raul, son ancien capitaine, lui aussi ému par son discours : «Raul, Mon Capi, quand je suis arrivé ici, tu m’as soutenu avec de gros détails. Quand mon fils Enzo est né, tu m’as beaucoup appris en tant que leader. Toi et ta famille nous avez donné un panier avec beaucoup de choses quand mon fils est né et je ne l’oublierai jamais (rires) J’ai commencé à te voir en tant que capitaine, un idole, et je voulais te suivre. J’avais un exemple, c’était toi».

Dans la foulée, le Real Madrid lui a rendu un hommage digne du nom.

https://onefootball.com/fr/video/lhommage-du-real-madrid-a-marcelo-35266003