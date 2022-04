Vidéo : Barcelone censure un jeune joueur pour avoir célébré comme Cristiano Ronaldo

En raison de son passage au Real Madrid, Cristiano Ronaldo ne serait pas une personne grata pour Barcelone.

Cristiano Ronaldo ne fait plus officiellement partie du Real Madrid, mais la vérité est que l’histoire qui l’a amené à devenir l’un des joueurs historiques les plus importants du club est toujours valable pour les plus grands rivaux du Madridista.

Récemment, Barcelone a été exposée sur ses réseaux sociaux après avoir appliqué la censure à la célébration de l’un de ses joueurs.

Comme d’habitude, les moments les plus marquants des matchs des équipes des catégories inférieures sont partagés sur le profil Instagram des Catalans, mais le but marqué par le jeune joueur de Juvenil A Fermín López contre Cornellá a subi une modification, étant donné que la promesse du football a clôturé le jeu avec le saut caractéristique qui est devenu la marque personnelle de l’attaquant de Manchester United.

«Quel but ! Es-pec-ta-cu-lar», a souligné l’institution blaugrana.

Après avoir attendu une passe d’un de ses coéquipiers, le jeune attaquant a stupéfié le public en inscrivant un but chilien.

Si l’habileté et la technique du footballeur étaient célébrées par le club catalan, l’admiration que le petit garçon témoignait à Cristiano Ronaldo n’était pas la même . Pour cette raison, il a été décidé de couper la scène du clip qui se trouve sur les plateformes numériques.

Barcelone censure un jeune joueur pour avoir célébré comme Cristiano Ronaldo

Bien que ce qui a été essayé de dissimuler était l’idolâtrie que le numéro 10 de Juvenil A ressentirait, la vérité est que le record qui a été tiré du match n’a pas tardé à se retourner parmi les adeptes, surtout après que les mêmes utilisateurs ont fait remarquer que ils avaient supprimé la partie de la célébration qui avait été vue pendant le direct de la réunion.

«Ils ont coupé la célébration dans le style SIUUU qui a été envoyé», «Pourquoi coupez-vous la célébration?», «CR7 créé par Barcelone» et «C’est un gamin, ne le jetez pas hors de la ferme», étaient quelques-uns de les commentaires qui ont été lus dans la publication originale du club du Barça.