Victoria Beckham se prépare pour Halloween et surprend avec un costume (photos)

La chanteuse a tenté de laisser son passé musical derrière elle pour se concentrer sur sa carrière de designer.

Sans aucun doute, Halloween est l’une des festivités les plus appréciées par les célébrités, puisque beaucoup profitent de l’occasion pour se déguiser en Victoria Beckham, qui a partagé un souvenir à travers ses réseaux sociaux dans lequel elle portait diverses tenues faisant allusion à l’époque.

La femme de David Beckham a publié une vidéo dans laquelle elle fait allusion au personnage de Catwoman, tout en montrant l’élasticité de ses jambes. Dans un deuxième changement, elle pose dans une robe coupe princesse couleur crème et apparaît enfin dans l’un de ses meilleurs personnages.

Et c’est qu’à la fin du clip, elle apparaît vêtue d’une robe bustier argentée assortie avec ses gants et ses bas du même ton et tenant un micro et termine ce souvenir par la phrase «Pimentez votre vie», l’une des chansons qui ont rendu célèbres les Spice Girls, groupe dont elle faisait partie dans les années 90.

Victoria est devenue célèbre grâce au groupe pop et a tenté de prendre ses distances avec le groupe et a même refusé de participer à une réunion, car elle était occupée par sa carrière de designer.