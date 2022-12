Victoria Beckham : elle insiste sur le fait qu’elle «ne s’est jamais fait refaire le nez» et révèle son secret

Sergio Ramos et Pilar Rubio forment l’un des couples les plus établis d’Espagne, avec plusieurs années de mariage et une famille formée. Pourtant, le défenseur du Paris Saint Germain et le présentateur n’ont pas eu des journées faciles, ce qui a beaucoup résonné dans les portails d’information.

Le défenseur du PSG était en vacances après une saison difficile avec l’équipe de France et la non-inscription de Luis Enrique dans la liste pour aller à la Coupe du monde a été un coup dur. Cependant, les rumeurs de crise avec Pilar Rubio bouleversent désormais aussi le joueur , qui traverse des moments difficiles.

Pilar Rubio et Sergio Ramos sont tous deux très actifs sur les réseaux sociaux et ils ne se sont pas montrés ensemble depuis plusieurs semaines, ce qui était souvent le cas auparavant. C’est pourquoi les rumeurs d’un possible départ se sont multipliées ces derniers jours et aucun d’eux n’est sorti pour clarifier.

La défenseuse a repris l’entraînement avec le PSG et travaille pour rester en bonne condition physique en pensant à la saison 2023. Du côté de Pilar Rubio, elle continue de faire la publicité du programme qui l’a comme animatrice sur son compte Instagram.

De cette façon, dans l’attente d’une déclaration de Sergio Ramos ou de Pilar Rubio, les rumeurs d’une éventuelle crise n’ont pas été éclaircies, ce qui a beaucoup attiré l’attention étant donné qu’il semble être l’un des couples les plus consolidés de l’ambiant. Pendant ce temps, chacun était montré en réseaux avec ses activités.

Que devient Sergio Ramos ?

Les temps n’ont pas été faciles pour le défenseur du Paris Saint Germain, qui aurait connu des problèmes émotionnels après avoir été écarté de la Coupe du monde au Qatar avec l’équipe nationale espagnole. Après les rumeurs de crise avec Pilar Rubio , le défenseur ne serait pas de bonne humeur.

Bien qu’il ait repris l’entraînement avec le PSG, la vérité est que cela l’aurait beaucoup touché d’être exclu de l’équipe nationale, car il était une référence et un capitaine au sein de l’équipe et cela aurait pu être sa dernière Coupe du monde. En attendant de savoir ce qu’il adviendra de Pilar Rubio, Ramos compte bien pouvoir tourner la page.