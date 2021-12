Victime d’intimidation et de moquerie, la chanteuse Cardi B défend Lil Kim

Après que Lil Kim ait pris feu sur les réseaux sociaux pour sa nouvelle chanson de vacances, Cardi B est intervenue pour défendre le rappeur et a qualifié la critique intense de «déchirante».

Lil Kim, 47, a été critiquée sur médias sociaux pour sa nouvelle chanson osée de vacances, «Big Papi de Santa» qui joue sur Nick Cannon de Miracles à travers la rue 125e.

Les fans ont appelé le rappeur sur Twitter pour avoir séduit le Père Noël dans les visuels de la nouvelle chanson, ainsi que certaines des paroles coquines qui l’accompagnent.

«Vous savez tous que j’aime Lil Kim, mais cette chanson et cette vidéo de Noël ne sont pas ça… du tout !» un utilisateur de Twitter a déclaré, tandis qu’un autre a écrit : «Lil Kim et cette vidéo du père Noël… ENUFF. C’est embarrassant au sommet

«J’en ai marre et c’est déchirant…», a écrit Cardi en réponse au chanteur Edidion, qui a déclaré que Lil Kim était «intimidée, moquée et irrespectueuse en ligne. «Elle est si douce, solidaire et une VRAIE LÉGENDE F *** IN», a ajouté Cardi.

«Je me souviens quand j’avais l’habitude de bouffer les salopes et que je mettais sur mon MySpace sa chanson F ** K YOU ! Je pense que ça doit être ces enfants nés dans les années 2000 sur cette application qui ne connaissent rien à la merde !»

Cardi a également répondu aux questions des fans sur les raisons pour lesquelles elle n’a pas encore collaboré avec Lil Kim dans leur carrière. «Qu’est-ce qu’une collaboration va faire avec quelqu’un qui reçoit constamment CYBER BULLY ?» elle a écrit.

«Avant une artiste, je suis une femme qui a des sentiments et je sais à quel point ça fait mal d’être constamment harcelée… Quand je collabore avec elle, ce sera le bon moment et la bonne chanson. Je ne me précipite pas sur les GRANDS MOMENTS !»

Dans un tweet de suivi, Cardi a expliqué qu’elle «ne va pas se précipiter» dans une collaboration avec Lil Kim «parce que si la chanson n’a pas de sens et qu’elle ne fait pas du bien, je me sentirai mal. t enlever de son plus grand.

Ce n’est pas la première fois que Cardi se lance pour défendre une autre femme de l’industrie de la musique contre les commentaires cruels en ligne.

Lorsque Lizzo, 33 ans, s’est effondrée en août 2021 à cause de la haine qu’elle a reçue à la suite de la sortie de sa chanson «Rumors», Cardi a adressé des mots gentils à son compatriote lauréat d’un Grammy.

«Que vous soyez maigre, gros, [ou] en plastique, ils essaieront toujours de mettre leurs insécurités sur vous», a tweeté Cardi. «Rappelez-vous, ce sont des nerds qui regardent la table populaire.»

Cardi a ensuite souligné le succès de «Rumors» et a dit aux fans «d’arrêter d’essayer de dire que la chanson est en train de s’effondrer». Dans l’ensemble, la leçon de ces incidents de cyberintimidation est claire : nous avons tous besoin d’une amie comme Cardi B dans la vie !