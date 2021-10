Victime de harcèlements scolaires, une élève de 12 ans est griffée à sang par une camarade

La scène s’est produite vendredi à la gare RER de Juvisy-sur-Orge, dans le Essonne. Entre 17 heures et 17h30, une femme a demandé de l’aide à un passager pour descendre sa poussette sur le quai.

Mais cette voyageuse est remontée dans le train juste avant que les portes ne se referment, laissant l’homme seul sur le quai avec l’enfant et la poussette.

Depuis on n’a plus aucune nouvelle de cette femme et le bébé n’a toujours pas été identifié. Un appel à témoins a été lancé. La femme recherchée est de type africain à la peau claire, de corpulence normale et mesure environ 1 mètre 65.

Elle était vêtue d’un jogging noir et blanc, avec des petits motifs dessus, ainsi que de chaussures avec des motifs à fleur couleur camel. Elle portait probablement une perruque avec des cheveux courts et noirs, des boucles d’oreille dorées, et une casquette noire.

Elle se trouvait dans le RER C, en provenance de la gare de Versailles Chantiers de en direction Versailles Château Rive Gauche.

Toute personne pouvant fournir des informations peut contacter le commissariat de Juvisy-sur-Orge au 01.69.84.30.33 ou à l’adresse mail [email protected]