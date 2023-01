Victime de Daniel Alves lâche la vérité : «J’ai résisté, mais il était bien plus fort que moi…»

La Vanguardia a eu accès à la déclaration de la jeune fille de 23 ans qui a dénoncé Alves pour viol dans les toilettes de la discothèque Sutton à Barcelone.

Le journal La Vanguardia a pu accéder à la déclaration de la jeune fille de 23 ans qui a dénoncé le 2 janvier Dani Alves pour viol dans une salle de bain privée de la discothèque Sutton à Barcelone.

Selon les dires de la jeune femme, qui a renoncé à recevoir des indemnités de la part du footballeur, elle a résisté, mais le Brésilien était plus fort qu’elle et n’a pas pu l’empêcher de réaliser les faits.

La victime, selon ce journal, a raconté aux agents de l’Unité centrale des agressions sexuelles (UCAS) que les Mossos d’Esquadra ont au poste de police Les Corts à Barcelone pendant plus d’une heure et demie ce qui s’est passé cette nuit-là dans une boîte de nuit dans lequel elle avait déjà été à plusieurs reprises.

A cette occasion, la jeune fille s’est rendue avec un ami et un cousin dans les locaux de la rue Tusset avec des bracelets d’invitation qu’ils avaient reçus dans un bar voisin.

Et là, ils ont été invités par un groupe de Mexicains dans la zone réservée, où se trouvait le Brésilien, qui s’amusait avec eux et leur a donné un verre qu’ils n’ont pas accepté. Ce sont ces Mexicains qui lui ont dit que c’était Dani Alves, puisqu’elle ne le connaissait pas.

Selon la jeune fille, le joueur «était insistant et très énervant», il s’est mis derrière elle pour lui murmurer à l’oreille certaines choses qu’elle n’a pas comprises car «elle aurait dû les dire en portugais», a-t-elle confié aux agents.

C’est alors que le footballeur a également porté violemment sa main à son entrejambe, à deux reprises au total, au cours desquelles la victime l’a retirée avec force.

Ensuite, le Brésilien s’est tenu à côté d’une porte et a fait signe à la fille de s’approcher. «Je ne savais pas ce qu’il y avait derrière cette porte, je pensais qu’il y aurait un autre espace VIP», a-t- elle déclaré plus tard.

«Juste en entrant, je lui ai dit que je voulais partir, et il m’a dit que je ne pouvais pas.» Selon La Vanguardia, le footballeur lui aurait dit qu’il devait dire que c’était «sa petite garce».

Il a ensuite baissé le couvercle des toilettes et s’est assis dessus avec l’intention que la fille lui fasse une fellation. «J’ai insisté pour que je veuille y aller, mais ma robe a remonté», a expliqué la jeune fille, qui a déclaré avoir résisté.

«Il a commencé à me gifler. Je n’ai pas pu lui faire de fellation. Il m’a replacée contre l’évier, avec ma robe relevée, et a commencé à frotter son pénis contre moi ; Il m’a mis contre les toilettes et m’a violemment pénétré» Cette lutte aurait causé des écorchures au genou de la jeune fille.

«J’ai résisté, mais il était beaucoup plus fort que moi», a expliqué la victime, qui a précisé qu’ils étaient ensuite partis séparément : «Je me suis retourné pour ouvrir la porte mais il m’a dit : ‘Tu ne vas pas partir, je vais y aller’. sortir le premier’». «J’ai très peur et j’ai très honte de tout ce qui s’est passé et de devoir me voir comme ça», ajoute la jeune femme.

Activation rapide du protocole en cas d’agressions sexuelles

Lorsque la jeune fille est sortie de la salle de bain bouleversée et avec une grande anxiété, les trois jeunes femmes ont décidé de quitter la discothèque. Alves, en fait, l’avait déjà abandonnée avec son chef mexicain, un de ses amis qui vit à Barcelone.

Alors qu’ils franchissaient déjà la porte, le portier avec qui la jeune femme avait discuté en entrant dans la discothèque s’est intéressé à ce qui lui arrivait puis le protocole de protection de la victime a été activé et les Mossos ont été prévenus.

Par la suite, le 2, la victime a raconté la même histoire de ce qui s’est passé cette nuit-là devant le juge d’instruction et a même déclaré qu’elle renonçait à l’éventuelle indemnisation qui lui correspondrait, puisqu’elle voulait seulement que le coupable paie avec de la prison et que la justice être fait.

Les premiers jours d’Alves en prison

Le Brésilien a déjà passé ses premiers jours à la prison de Brións 1 après que le juge a ordonné la prison sans caution pour l’ancien ailier barcelonais, qui aurait donné trois versions différentes de ce qui s’est passé cette nuit-là.

D’abord, il a dit qu’il ne connaissait pas la jeune fille, puis il a affirmé qu’ils se sont rencontrés dans la salle de bain par hasard et qu’elle se serait jetée sur lui, et, enfin, que des relations sexuelles ont bien eu lieu mais qu’elles étaient consenties.

Des versions qui auraient changé devant la juge lorsqu’elle a vu qu’elles ne coïncidaient pas avec ce qui avait été déclaré par les témoins et la victime, ainsi qu’avec ce qui avait été enregistré par les caméras.

Selon la journaliste Mayka Navarro dans l’émission The Ana Rosa, les premières heures de Dani Alves en prison se sont déroulées normalement, comme s’il s’agissait de n’importe quel autre prisonnier, et il a reçu un kit de prison, composé d’articles essentiels tels qu’un survêtement, une trousse de toilette, savon, brosse à dent, chaussons, pyjama…

«Il est arrivé touché, comme c’est normal. Il n’est pas encore intégré à la prison car il ne se verra attribuer un module qu’aujourd’hui ou demain. Il est dans une cellule individuelle avec sa salle de bain, son bureau et ses toilettes. Il n’a rencontré aucun détenu du reste du pavillon des admissions, tel qu’établi par le protocole», explique Navarro, qui pense qu’il restera longtemps en prison.

«Il n’a montré aucun signe d’abattement, seulement de la perplexité. Bientôt, il commencera à recevoir des visites de son entourage», a-t-il ajouté.

Changement d’avocat

La famille de Dani Alves a visité différents cabinets d’avocats spécialisés dans les affaires pénales ces jours-ci, bien que le préféré d’entre eux soit celui qui a autrefois traité l’affaire Sandro Rosell.

Cependant, une autorisation devrait être demandée et cela devrait étudier le cas pour concevoir une stratégie correcte qui permette une libération provisoire.

Et c’est que son avocate actuelle, Miraida Puente Wislon, ne serait pas qualifiée pour une défense de ce style, bien qu’il lui ait d’abord fait confiance, avec qui il travaille depuis son arrivée en Espagne et qui l’a amené tous les papiers liés aux procédures d’immigration.