Vengeance contre Mbappé, la fortune que le Real Madrid paiera pour signer Haaland

En pleine période de vacances en Europe, un événement a retenu toute l’attention ce week-end. L’un des joueurs historiques du FC Barcelone comme Jordi Alba, s’est marié avec son partenaire Romarey Ventura, dans une hacienda spectaculaire située à Séville, plus précisément à l’endroit où ils se sont rencontrés.

La cérémonie a eu lieu à Viso de Alcor, l’un des endroits les plus importants de toute la ville sévillane, cette ferme où se déroulaient les festivités est située dans la ville d’Utrera, a été construite au XVIIe siècle et comprend un aérodrome privé et une piscine piscine pouvant être utilisée pour les festivités.

L’hacienda a également La Casa del Señorío dans ses installations, l’ancienne maison principale qui fait aujourd’hui partie d’un magnifique hôtel rural avec 19 chambres totalement différentes. Il dispose également de treize chambres doubles, de quatre suites junior et de deux suites.

Aux côtés des mariés, de grandes stars du sport espagnol telles que Marc Bartra, Cesc Fabregas, Luis Suarez, Sergio Ramos, David de Gea, Alvaro Morata, Xavi Hernandez ou encore Lionel Messi, accompagnés d’Antonella Rocuzzo et de leurs enfants, ont assisté à la lieu d’accompagner le défenseur culé en ce jour spécial.

Bien qu’un chiffre officiel ne soit pas sorti de la somme d’argent que Jordi Alba aurait pu dépenser pour organiser un tel événement, on suppose que le chiffre serait d’environ 40 000 euros.

Quelque chose qui a sans aucun doute rapidement attiré l’attention, malgré cela, le défenseur s’en fichait et a décidé de débourser une telle somme pour passer l’un des plus beaux jours de sa vie.