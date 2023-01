Venezuela : l’opposition remplace Guaido à la tête de son parlement

La Maison-Blanche a annoncé jeudi 5 janvier que les États-Unis et l'Allemagne envisageaient de livrer à l'Ukraine des blindés d'infanterie, de type Bradley côté américain et de modèle Marder côté allemand. Cette annonce fait suite à une conversation téléphonique entre le président américain Joe Biden et le chancelier allemand Olaf Scholz, qui ont…