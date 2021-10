«Vamooosss» : l’euphorie de Lionel Messi après la belle victoire du PSG

La star argentine a utilisé son compte Instagram pour écrire un message encourageant qui a révolutionné les fans parisiens. Le «30» a marqué deux des trois buts de son équipe et a été la clé de la victoire difficile contre Leipzig.

Lionel Messi séduit les gens du PSG. La Pulga a révolutionné la ville avec son arrivée et a commencé à payer avec des buts pour toute l’affection reçue par les fans.

Avant de se rendre en Argentine pour disputer la triple date des Éliminatoires sud-américains, la star avait marqué son premier but et ce mardi, il en a marqué deux autres qui lui ont permis de remporter une victoire difficile en Ligue des champions.

Après la rencontre avec Leipzig, Leo a utilisé son compte Instagram pour laisser un message euphorique. «Vamooosss !!! C’était important de gagner aujourd’hui dans la @championsleague et on a pu renverser la vapeur !», a-t-il écrit et tourné sur les réseaux sociaux.

Le post, qui était accompagné de photos de sa célébration et des matchs de la rencontre, a dépassé le million de likes en quelques heures.

Avec ceux marqués contre les Allemands, Messi a atteint 123 buts en Ligue des champions en 152 matchs joués. Il était également à cinq buts d’égaler Pelé au classement historique des buteurs professionnels. Encore une nuit magique pour Messi en Ligue des champions, avec l’envie de le relancer en fin de saison.