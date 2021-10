Valentin, étudiant de 23 ans, a disparu lors d’un week-end d’intégration

Valentin Gomes a disparu dans la nuit de samedi à dimanche. Cet étudiant à Polytech’Lille, dans le Nord, participait à un week-end d’intégration organisé dans un camping à Signy-l’Abbaye, dans les Ardennes, situé en bordure en forêt.

Le jeune homme, âgé de 23 ans, a quitté la soirée vers 23H00. Après, on n’a plus aucun signe de vie. Il ne serait pas allé se coucher. Il n’avait pas son téléphone portable sur lui.

Un vêtement du jeune homme a été retrouvé dans un jardin de Librecy, à un kilomètre du camping où il séjournait. Mais on n’a toujours aucune nouvelle de l’étudiant.

Dès dimanche matin, une battue a été organisée par la gendarmerie avec l’appui d’un hélicoptère, d’un drone et d’une équipe cynophile. Sans succès.

Valentin mesure 1,80 mètre et est de corpulence mince. Ses cheveux sont châtains, assez courts, et il a un peu de barbe (bouc et joues). Au moment de sa disparition, il portait un T-shirt noir et un pantalon de camouflage militaire rose.

Toute personne pouvant fournir des informations sur cette disparition peut composer le 17.