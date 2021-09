Valence – Real Madrid : les compos officielles !

L’entraîneur du Barça a comparé la défaite 2-8 contre le Bayern et la saison dernière avec les jeunes sur le terrain.

L’ entraîneur barcelonais Ronald Koeman a déclaré qu’il n’avait «aucune crainte» concernant son «avenir», après avoir été à nouveau interrogé en raison de la mauvaise image donnée au Bayern Munich lors de la défaite 0-3 au Camp Nou.

«Je ne sais pas si ma position est en jeu car ils ne m’ont rien dit sur cette question. Je dois penser au jeu car les autres choses ne sont pas en mon pouvoir», a ajouté l’entraîneur néerlandais en ce sens, dans la conférence de presse précédente au match contre Grenade, qui pour la première fois depuis le début de la pandémie pourrait être présent pour les journalistes à la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Précisément, KoemanIl était agacé par certaines questions des journalistes : «Il y a des choses exagérées. Il se peut que je ne doive pas répondre à des questions avant le match du Bayern pour savoir si je vais renouveler le contrat pour une autre année et maintenant vous me demanderez sûrement si je j’ai peur de moi-même. avenir. Je pense que ce n’est pas normal.»

Et il a justifié une nouvelle fois le moment sportif difficile de l’équipe, mis en scène avec la débâcle contre le Bayern, avec «les changements» intervenus, «les blessés et l’entrée de nombreux jeunes».

Ainsi, Koeman n’a eu aucun scrupule à comparer le match de mardi contre les Allemands avec 2-8 il y a un peu plus d’un an. «Je suis plus réaliste qu’opportuniste, il y a plus d’un an, le Barça a perdu 8-2 contre le Bayern en jouant avec Messi, Suárez et Griezmann. D’un autre côté, l’autre jour, nous avons fini par jouer le jeu avec de nombreux jeunes joueurs», a-t-il déclaré.

De plus, il attend avec impatience le retour d’Ansu Fati, 18 ans. «Malgré sa jeunesse, il a déjà montré sa qualité de joueur et au début de la saison dernière il a marqué pas mal de buts. Nous n’avons pas encore fixé de date pour son retour, mais ce sera peut-être dans une semaine (contre Levante) ou dans 10 jours (contre Benfica)», a révélé.

Lorsqu’on lui a demandé si Coutinho pouvait commencer demain lundi contre Grenade après sa réapparition contre le Bayern après neuf mois sans jouer, Koeman a répondu que le joueur brésilien «a besoin de plus de minutes que les 20 l’autre jour», mais a souligné qu’«il n’est pas encore prêt. 90 minutes».