Val-de-Marne : un homme mis en examen après le meurtre d’un autre homme

Le club blanc a dit au revoir à Mario, un adolescent décédé après avoir été renversé par un bus urbain, avec un message émouvant sur les réseaux sociaux.

Le Real Madrid pleure la perte d’un de ses grands supporters. Mario , un adolescent de 14 ans, est décédé hier après-midi des suites d’un brutal écrasement par un bus de la ville qui n’a pas respecté la signalisation, et a donc mis fin à la vie de ce jeune fan de l’équipe blanche.

Son père a révélé publiquement cette tragique nouvelle à travers ses réseaux sociaux et a demandé à son tour au Real Madrid de dédier quelques mots à son fils décédé, qui le remerciera sûrement où qu’il soit.

«Je vous écris parce qu’hier mon fils de 14 ans Mario a été brutalement renversé par un bus qui ne respectait pas le feu tricolore», a-t-il commencé par exposer.

«C’était un fan inconditionnel du Real Madrid. Si vous pouvez lui envoyer un message, il vous remerciera du ciel. En tout cas, merci pour tous les bons moments que vous lui avez fait vivre», indique sa publication.

La réponse du Real Madrid

Une fois cette proposition émotionnelle émise, le Real Madrid lui-même a réagi publiquement à ce tweet mélancolique , qui a été fortement soutenu par des messages de soutien constants de la part de nombreux fans blancs.

Le club a montré sa surprise face à cette nouvelle et a transmis toute son affection au nom de tous les membres qui composent le Real Madrid , du conseil d’administration aux joueurs et employés du Real Madrid.

«Cher Dr J. Azúa et chère famille de Mario, nous sommes consternés par cette nouvelle. Notre président, notre conseil d’administration et tout le club tiennent à vous exprimer nos condoléances et tout notre amour et notre affection. Beaucoup de force pour tout le monde», a réagi l’équipe madrilène sur son compte Twitter.