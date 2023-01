Usain Bolt sur la perte de 12 millions d’euros : «Je ne suis pas fauché, mais ça m’a…»

Usain Bolt a réfuté les affirmations selon lesquelles il est maintenant fauché, alors que des rumeurs circulent selon lesquelles il ne lui reste plus que 12 000 dollars sur son compte bancaire.

Ces rumeurs font suite à une affaire d’escroquerie qui aurait coûté 12 millions d’euros à son entreprise. Bolt a commenté l’affaire pour la première fois ce week-end, lors d’un déjeuner pour les Gibson McCook Relays à l’hôtel Jamaica Pegasus.

«Ce sera toujours une triste situation pour quiconque de perdre ce pour quoi il a travaillé dur», a déclaré Bolt au Jamaica Observer. «C’est une triste situation et je suis définitivement déçu.

«Je ne veux pas trop en dire mais, comme nous le savons, du point de vue de tout le monde, cela ne semble pas bon.

«J’ai lu quelques commentaires et tout le monde est confus. Je suis aussi confus que le public, mais nous verrons ce qui se passera.

«Non, je ne suis pas fauché, mais cela m’a définitivement gâché. «C’était pour mon avenir. Tout le monde sait que j’ai trois enfants, je m’occupe toujours de mes parents et je veux toujours très bien vivre.»

Qu’est-ce que l’affaire de fraude Usain Bolt ?

Usain Bolt est largement considéré comme le plus grand sprinter de tous les temps, ayant pris de l’importance lorsqu’il a brûlé le terrain du 100 m aux Jeux olympiques de Pékin en 2008.

Il a mis fin à sa carrière d’athlétisme en 2017 avec huit médailles d’or olympiques, 11 titres de champion du monde et des records presque imbattables au 100 m et 200 m, mais sa retraite n’a pas été aussi heureuse.

Il est la victime la plus médiatisée d’une affaire de fraude de trois milliards de dollars qui a touché plus de 40 clients, car les 12,7 millions de dollars qu’il avait investis dans un compte Stocks and Securities Limited auraient été réduits à seulement 12 000 dollars.

Le gouvernement jamaïcain a demandé au FBI d’intervenir pour l’aider dans ses enquêtes, alors qu’il cherche à faire la lumière sur cette affaire. «Laissons-lui du temps et voyons ce qui va se passer», a ajouté Bolt.