USA : le tireur accusé d’avoir fait cinq morts en Caroline du Nord a 15 ans (police)

Un Érythréen responsable d’une organisation criminelle internationale de trafic d’êtres humains, recherché depuis plus d’un an par Interpol, a été arrêté en Éthiopie et extradé en Italie, où il est arrivé mercredi, a indiqué vendredi 14 octobre à l’AFP la police italienne.

Ghebremedhin Temesghen Ghebru, 35 ans, est accusé d’association criminelle ayant pour objet le trafic d’êtres humains et d’aide à l’immigration clandestine.

Il a été arrêté à l’aéroport international d’Addis-Abeba alors qu’il s’apprêtait à embarquer sur un vol pour Adélaïde en Australie. Il était en possession d’un passeport australien, un pays où son organisation criminelle a également des activités, toujours selon la police italienne.

Collaboration entre autorités

Il agissait en Érythrée, en Éthiopie, au Soudan, dans les pays du Maghreb, notamment la Libye, puis en Italie et en Europe du Nord (Grande-Bretagne, Danemark, Pays-Bas, Belgique et Allemagne). Il organisait notamment le voyage des migrants fuyant l’Afrique vers la Libye, puis les côtes méditerranéennes avec pour objectif final l’Europe du Nord.

Son arrestation est le fruit de la collaboration entre les autorités judiciaires et policières italiennes, néerlandaises et britanniques, la cour pénale internationale (CPI), Interpol et l’agence de l’Union européenne pour la coopération policière Europol.

C’est en suivant les déplacements du suspect, en particulier entre l’Australie et l’Éthiopie, que le bureau d’Interpol à Addis-Abeba a pu finalement procéder à son arrestation.

Avec AFP