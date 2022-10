Úrsula Corberó : l’actrice dévoile sa culotte et fait monter la température sur la Toile !

L’actrice espagnole Úrsula Corberó a fait sensation sur les réseaux sociaux après avoir partagé un avant-goût de la séance photo torride qu’elle a réalisée avec le portail El País.

Grâce à son compte Instagram, la protagoniste de la série «La Casa de Papel» a été montrée avec très peu de vêtements pour jouer dans l’un des reportages hebdomadaires du célèbre portail espagnol.

La tenue brûlante en question était une robe noire jusqu’aux genoux avec une série de volants qui se rassemblaient autour de ses hanches. Cependant, la transparence risquée de la pièce a poussé Úrsula Corberó à montrer ses sous-vêtements et à mettre en valeur ses attributs.

Et c’est que grâce à la coquetterie de sa robe, l’actrice d’histoires comme «Snake Eyes» et «The Tree of Blood» a montré sans vergogne sa petite taille et son ventre plat, ainsi que le début de ses hanches.

Il convient de noter que la publication n’a pas tardé à recueillir des dizaines de likes et de commentaires dans lesquels les compliments envers sa silhouette époustouflante se sont démarqués.

Nous en partageons ici quelques-uns : «Comme tu es belle», «Beauté», «Le beau bébé», «Impressionnant», «Tout simplement wow», «Explique-moi comment tu peux être si belle» et «Je veux avoir le magazine entre mes mains», sont quelques-uns des messages lus sur le net.