Urgent : une réunion prévue entre Cristiano et l’entraîneur Ten Hag

Est-ce un signe de départ ? À en croire la presse anglaise, Cristiano Ronaldo ne se présentera pas ce lundi à son retour au travail à Manchester United.

Selon The Sun, le buteur portugais ne sera pas présent, comme prévu, à l’entraînement des diables rouges en raison de problèmes personnels. Manchester United a été informé et a accepté la demande de Ronaldo.

Cette situation survient à un moment où les rumeurs sur son avenir à Old Trafford se multiplient. Cristiano Ronaldo a été annoncé sur le départ par The Times et dans le week-end, plusieurs sources ont évoqué qu’il serait dans le viseur du FC Barcelone, de Naples ou de l’AS Roma sans oublier Chelsea.