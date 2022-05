Urgent : Ousmane Dembélé quitte le Barça pour ce club ennemi

Après le choc que la vie leur a donné lorsqu’ils ont perdu l’un de leurs fils jumeaux en couches, Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez profitent pleinement des soins de leur fille nouveau- née, Esmeralda. Malgré les modifications qu’ils ont dû apporter, le couple a montré la décoration exquise qu’ils ont choisie pour la chambre des filles.

Bien que le processus de grossesse de la protagoniste de «I am Georgina» de Netflix ait été tenu à l’écart des réseaux sociaux, l’influenceur avait l’habitude de partager quelques détails concernant la préparation qu’ils avaient faite pour l’arrivée des bébés.

Bien que le footballeur n’ait pas publié d’images de son profil sur les réseaux sociaux, nous savons qu’il a été impliqué dans les décisions esthétiques qu’ils ont prises

Bien que la chambre du bébé ne soit pas très différente du reste des chambres que l’on pourrait penser pour un nouveau-né, la vérité est que Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez se sont efforcés de mettre en valeur l’essence familiale, car les meubles qu’ils ont sélectionnés inspirent des airs de luxe et le confort, comme ils ont l’habitude de se montrer dans le reste des pièces du manoir.

En revanche, l’un des détails qui a retenu l’attention de la décoration était derrière la palette de couleurs choisie, puisque le couple a fait un excellent travail en sélectionnant des tons neutres pour les textiles et les meubles, malgré le fait qu’ils s’apprêtaient à recevoir un garçon et une fille. En ce sens, seuls les berceaux semblaient avoir une couleur distinctive parmi les bébés.

C’est la décoration raffinée que Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez ont choisie pour la chambre d’Esmeralda

Alors que dans l’une des histoires que le modèle a partagées sur Instagram il y a quelque temps, elle a laissé entendre que les berceaux avaient un design circulaire particulier composé des barres de sécurité typiques pour bébés, la couleur qui se démarquait était le blanc à la fois dans la construction, comme dans le voile de protection pour les nuits. Cependant, le reste du mobilier variait entre d’autres nuances à la mode.

Sans aucun doute, la couleur qui prédomine dans la chambre de la fille de Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez était le beige, car non seulement les murs et un grand fauteuil pour que la famille puisse passer du temps avec Esmeralda dans la chambre ont retenu l’attention des regards.

Assorti au bois naturel de la nacelle et de la table à langer, il contraste parfaitement avec le gris clair du tapis en velours et du rideau aux détails de pompons blancs à ses extrémités.