La Fédération internationale de judo suspend Vladimir Poutine

Ce dimanche, à l’occasion d’un entretien accordé à Téléfoot, Robert Lewandowski a directement été interrogé sur la succession de Kylian Mbappé au PSG.

Le sérial buteur a ensuite évoqué ses «concurrents» Kylian Mbappé, Karim Benzema et Erling Haaland.

«Mon joueur préféré dans cette liste ? Je les préfère tous ensemble. Mais ils sont tous différents. Après, Mbappé, je ne suis pas sûr que ce soit un avant-centre typique.

Bien sûr, c’est un attaquant mais plus sur un côté comme un ailier. Si on parle de Benzema et Haaland, Haaland est le plus rapide et Benzema le plus technique. Ils sont tous différents mais je pense surtout à mes performances.»

Robert Lewandowski qui a enfin évoqué une possible arrivée au PSG. «Déjà, je ne sais pas ce qu’il va se passer avec Mbappé. Je suis encore sous contrat avec le Bayern jusqu’en juin 2023. Je n’y pense pas encore.»