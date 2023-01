Unique! Le cadeau inédit que Lionel Messi a reçu à son arrivée en Arabie Saoudite

Après avoir attendu si longtemps, Lionel Messi est arrivé en Arabie Saoudite. Il a voyagé avec le Paris Saint-Germain Football Club pour disputer le match amical tant attendu entre l’équipe de France et Riyadh Season, l’équipe entre les joueurs d’Al Hilal et d’Al Nassr, et on sait déjà que Cristiano Ronaldo fera bel et bien partie de la jeter.

Il y avait tellement de joie et d’attentes générées autour de l’amical qui réunit une nouvelle fois deux figures mondiales comme Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, que l’Arabie Saoudite n’a voulu manquer aucun détail avant l’arrivée du Paris Saint-Germain Football Club.

Lorsque l’équipe de France est arrivée en Arabie Saoudite, elle a été accueillie avec un collier de rose blanche pour chacun des membres de la délégation.

Et en ce qui concerne Lionel Messi, la star argentine n’a pas pu s’empêcher de sourire lorsqu’il a reçu le cadeau exotique. Et il a été le seul à remercier le cheikh qui les a distribués avec un câlin.

De nombreux joueurs du PSG ont été surpris par ce type de cadeau, mais parce qu’ils n’ont pas l’habitude que cela se produise lorsqu’ils se rendent dans un lieu pour jouer un match. En tout cas, ils ont reçu le collier de roses blanches de la meilleure des manières et ont continué leur chemin.

Mais ce cadeau n’est pas n’importe quoi car en Arabie Saoudite, les fleurs blanches symbolisent l’amour, l’espoir, la passion et la magie. Dans le cas de la rose, elle symbolise la beauté et la perfection. C’était donc un beau cadeau pour Lionel Messi et pour l’équipe de France.

Lionel Messi continuera-t-il à être lié au PSG ?

Alors qu’il s’entraîne près du Paris Saint-Germain Football Club, Lionel Messi a en tête ce qu’il veut pour sa vie. Ces derniers temps, il a été sur toutes les lèvres sur la façon dont son équipe se porte depuis son retour en France. Mais la vérité est que l’idée du numéro 30 du PSG est de continuer en équipe de France.

Il n’y a toujours rien de nouveau, mais il s’est avéré que la direction parisienne fait tout pour que le capitaine de l’équipe nationale argentine continue sur sa liste de paie. Pour cela, ils ont en tête de présenter une proposition économique très difficile à rejeter.