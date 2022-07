Une star de la Premier League accusée de viol : son club vient de prendre une décision pour son avenir

Selon les dernières informations en Angleterre, le joueur anonyme de Premier League accusé de viol ne sera pas suspendu par son club, malgré le fait qu’il soit au courant des accusations.

Plus tôt ce mois-ci, la Premier League a de nouveau été secouée par des allégations de viol contre un joueur, qui serait de renommée internationale et qui devrait se rendre à la Coupe du monde plus tard cette année. Le joueur a été arrêté dans le nord de Londres et placé en garde à vue, et plus tard, il y a eu deux nouvelles allégations, par différentes femmes, contre le même joueur.

Bien que le joueur n’ait pas pu être nommé, il a été affirmé que son club avait eu connaissance d’une allégation de viol contre lui la saison dernière et avait continué à lui permettre de jouer. Et maintenant, il est apparu qu’ils n’avaient pas l’intention de le suspendre de jouer pour eux, car il continue de faire partie d’une enquête policière.

Selon l’Athletic, le club a déclaré avoir «confirmé que le joueur nie les allégations et est sous caution par la police en attendant le résultat de leurs enquêtes». La déclaration du club a également confirmé sa position de permettre au joueur de continuer à jouer, ajoutant : «Aucune accusation n’a été portée et le joueur peut remplir ses engagements professionnels, y compris les voyages autorisés».

«Nous prenons nos engagements et nos responsabilités au sérieux et avons suivi nos politiques et procédures de sauvegarde. Nous garderons cette question sous examen et réexaminerons plus avant si les circonstances changent».