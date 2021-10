Une prostituée retrouvée morte ligotée avec une chaussette enfoncée dans la gorge

Le corps sans vie de Silke B., une prostituée de 53 ans, a été retrouvé le 19 septembre à son domicile de Hanovre, en Allemagne.

La victime était ligotée avec une chaussette enfoncée dans la gorge et du scotch sur la bouche. La quinquagénaire est morte d’étouffement. Deux hommes, âgés de 25 et 35 ans, ont été interpellés. Placés en garde à vue, ils ont nié les faits.

Entre-temps, la police a pu prouver, grâce à des comparaisons d’ADN, que le plus jeune se trouvait dans l’appartement. Et le smartphone du plus âgé a été géolocalisé dans le quartier où le crime s’est produit.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les deux suspects s’étaient annoncés comme clients par téléphone puis ont ligoté et bâillonné leur victime pour la voler.

Car de l’argent liquide et les deux téléphones portables de la victime ont disparu. Ils ont été inculpés de vol en réunion ayant entraîné la mort puis placés en détention provisoire.