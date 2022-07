Une nouvelle rencontre Algérie-Cameroun le mois prochain

Ce lundi 04 juillet 2022, la pré-saison 2022/23 du FC Barcelone débutera. Et, selon les informations du journal Sport, qui suit habituellement le quotidien du club catalan, il y aura des absences de joueurs qui ne rentrent pas dans les plans et tentent de régler leur avenir.

Selon le rapport des médias susmentionnés, Xavi Hernández a autorisé Samuel Umtiti, Clément Lenglet, Óscar Mingueza, Riqui Puig, Neto et Moussa Wagué à s’absenter. C’est à eux de travailler et de définir ce qui va leur arriver lors de la prochaine saison.

LES 6 JOUEURS QUI NE SONT PAS DANS LES PLANS DU FC BARCELONE 2022/23

Clément Lenglet (France)

Son transfert à Tottenham d’Antonio Conte est pratiquement clos. Il s’agira d’un prêt jusqu’en juillet 2023. Les détails sur les pourcentages de salaire que chaque établissement couvrira sont en cours de finalisation.

Samuel Umtiti (France)

Rien n’est plus pareil depuis 2018. De pointer vers une référence, à passer 4 saisons sur 6 pratiquement dans l’oubli. Tout indique qu’il reviendra en Ligue 1 en France. Rennes, avec Bruno Génésio comme entraîneur, semble être sa destination la plus probable. On parle d’un transfert avec option d’achat.

Filet (Brésil)

Après 3 ans dans l’institution, il partirait à la recherche des minutes qu’il ne retrouvera jamais au FC Barcelone. Le but appartient à Marc-André ter Stegen, donc le poste de gardien remplaçant correspond davantage à un jeune gardien.

Óscar Mingueza et Riqui Puig (Espagne)

A défaut de tournage dans le casting absolu du club de sa vie, tous deux analysent des options pour avoir de la régularité. La chose normale serait qu’ils partent en prêt afin que, s’ils montrent leur valeur, ils aient une chance de revenir.

Moussa Wagué (Sénégal)

Il appartient au club blaugrana, mais il n’y a pratiquement pas joué. Il tentera de récupérer des sensations dans un autre lieu après avoir subi une blessure très grave (rupture du tendon rotulien) lors de son aventure en Grèce.