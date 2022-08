Une montre de Lewandowski a été volée au Camp Nou !

Situation inconfortable pour Robert Lewandowski au Barça. Ce jeudi, l’international attaquant polonais a été victime d’un vol alors qu’il se rendait à l’entraînement.

Signant Barcelone cet été, Robert Lewandowski a connu, ce jeudi, son premier désagrément à Ciudad Condal. À son arrivée au centre d’entraînement pour la séance de travail de l’après-midi, l’attaquant polonais a arrêté la voiture pour prendre des photos avec des fans et signer des autographes, finissant par se faire voler.

Selon TV3, un homme a ouvert la porte du cintre et s’est emparé d’une montre Patek Philippe, d’une valeur de 70 000 euros. La même source affirme que Lewandowski a quitté la voiture et a tenté de poursuivre le voleur, mais a fini par le perdre. Pourtant, tout s’est bien terminé pour l’international polonais. Les Mossos d’Esquadra ont réussi à arrêter l’homme et ont trouvé la montre qui a été rapidement remise au propriétaire.

C’est une autre situation qui augmente l’insécurité des joueurs qui s’étaient auparavant plaints à Joan Laporta, notamment après les insultes que Frenkie de Jong a reçues la semaine dernière en entrant à l’entraînement. Le dirigeant blaugrana a promis de renforcer la sécurité autour du centre d’entraînement afin de répondre aux appels des sportifs.